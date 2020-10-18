AA 18 Ekim 2020 Pazar 11:38 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 11:39

Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri yakından takip eden ve ilgili haber akışını artıran Rus medyası, genel olarak Ermenistan'ın işgalci politikasını haklı gösteren bir yol izliyor.

Televizyonlardaki tartışma programlarına da daha çok Ermeni asıllı ve Ermenistan yanlısı uzmanları davet eden Rus medyası, Azerbaycanlı uzmanlar ve konuya objektif yaklaşan Rus uzmanların görüşlerine neredeyse hiç yer vermiyor.

Rus televizyonlarındaki tartışma programlarında sadece Azerbaycan devlet yetkilileri değil, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk yetkililer de suçlanıyor ve hedef gösteriliyor.

Azerbaycan ordusunu, "saldırgan", işgalci Ermenistan güçlerini ise "mağdur" göstermeye çalışan Rus medyası, bazı durumlarda Ermenistan ordusunun saldırılarında zarar gören Azerbaycan'a ait sivil yapılar Ermenilere aitmiş gibi yayınlıyor.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarında 60 sivilin ölmesine, 270 civarında sivilin yaralanmasına çok az değinen Rus medyası, genel olarak haberlerini Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusun sözde mağduriyeti üzerinde kuruyor.

Bazı Rus ajanslarının, Ermenistan ordusunun Gence'ye düzenlediği füze saldırısıyla ilgili haberi, saldırıda 10 sivilin ölmesine, resmen de açıklanmasına rağmen "Gence'ye füze saldırısında yaralılar var" başlığıyla sunması dikkati çekti.

"Azerbaycan Stepanakert'e saldırdı" başlıklı haberi servis eden başka bir ajans ise Gence'ye yapılan saldırıyı "Azerbaycan Gence'de 10 kişinin ölmesinden Ermenistan'ı sorumlu tutuyor" başlığıyla yayınlayarak saldırının sorumlusunun net olmadığı izlenimi yaratmaya çalıştı.

Komsomolskaya Pravda gazetesinin internet sitesindeki bir haberde ise Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında yıkılan binanın fotoğrafı, "Azerbaycan ordusunun Stepanakert'e saldırısında yıkılan bina" başlığıyla servis edilmesi Azerbaycan halkında tepkiye neden oldu.

Tepkilerin ardından düzeltme veren Komsomolskaya Pravda, özür dilemek zorunda kalmıştı.

Rus medyası, Gence'ye balistik füzelerle yapılan ve aralarında çocukların da bulunduğu 13 sivilin yaşamını yitirdiği son saldırıyı da net başlıklarla duyurmadı.

Saldırı, bazı Rus haber sitelerinde "Azerbaycan Gence'ye füze atıldığını açıkladı" şeklindeki başlıklarla yer aldı. Olayın yaşanmasına ilişkin fotoğraf ve görüntü olmasına ve olay yerinde canlı yayınlar yapılmasına rağmen Rus haber sitesi açıklamalar üzerinden duyurmayı tercih etti.

- İlham Aliyev, tepkisini dile getirmişti

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Rus medyasının Azerbaycan karşıtı yayınlarına tepkisini dile getirmişti. Aliyev, Rus RBK kanalına verdiği röportajda, muhabirin, "Bakü'de çok sayıda Türk bayrağı gördüm fakat hiç Rusya bayrağı görmedim" şeklindeki değerlendirmesine şu yanıtı vermişti:

"Son günlerde önde gelen Rus kanallarındaki Azerbaycan karşıtı güçlü propaganda, tartışma programına katılanların bazılarının manipülasyonu, katılımcılar arasında dengenin sağlanmaması, Azerbaycan halkına ve cumhurbaşkanına hakaretler Rusya'nın prestijini artırmaz. Rusya ile ilişkileri geliştirmeyi planlıyoruz. Ancak bu dönemde Rus medyasının bize karşı enformasyon saldırısı, kamuoyunun Rusya'ya bakışına büyük darbe vurdu."

- "Rus medyası çifte standartlardan vazgeçmeli

Medya uzmanı Doç. Dr. Aynur Kerimova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus medyasının Azerbaycan'la ilgili haberlerde genel olarak gazetecilik ilkelerinin dışında tutum sergilediğini belirtti.

Bunun nedenlerinden birinin, Rus medyasında yönetici pozisyonundaki Ermeni kökenli çok sayıda gazetecinin çalışması olduğuna dikkati çeken Kerimova, "Ermenistan'ın çıkarları doğrultusunda, Azerbaycan karşıtı haberler yapıyorlar. Azerbaycan'ın Rusya ile kapsamlı iş birlikleri var. Gazetecilik mesleğinin gerekliliği olan tarafsız, dengeli ve objektif haberler yapmalarını bekliyoruz." dedi.

Medya uzmanı Rizvan Genberli de Rus medyasının Dağlık Karabağ'daki gelişmelerle ilgili olumsuz yaklaşımının bugüne özgü bir olgu olmadığını fakat Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun ardından Rus basınındaki yanlı tutumun daha da belirginleştiğini kaydetti.

Genberli, bunun nedenlerinden birinin Türkiye'nin bu haklı davasında Azerbaycan'ın yanından olduğunu açıkça beyan etmesi olduğunu belirterek Azerbaycan ordusunun kısa sürede elde ettiği askeri başarının Rus gazeteci ve yorumcuları rahatsız ettiğini kaydetti.

Rusya'nın Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun eş başkanlarından biri olduğunu hatırlatan Genberli, "Her ne kadar Rusya devleti tarafsız olduğunu açıklasa da Rus medyası tarafsızlık bir yana, dengeli yaklaşım sergilemekte de zorlanıyor, etki gücünü kullanarak Azerbaycan karşıtı haberlerle kamuoyu oluşturuyor. Rus gazeteciler Azerbaycan'ın haklı durumunu önemsemiyor, işgal gerçeğini görmek istemiyor. Rus medyası, Dağlık Karabağ ve Azerbaycan topraklarının işgali konusunda çifte standartlardan vazgeçmeli, gerçekleri yazmalı ve göstermelidir." diye konuştu.