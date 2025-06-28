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Dünya

Azerbaycan Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Dışişleri'ne çağırdı

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde Azerbaycanlılara yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili, Rusya Federasyonu'nun Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 15:47 - Güncelleme:
Azerbaycan Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Dışişleri'ne çağırdı
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere Rus güvenlik güçlerince düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlının vahşice öldürüldüğü, birkaç kişinin ağır yaralandığı ve 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan tarafının, yaşanan olaylara ilişkin sert tepki göstererek konunun ivedilikle araştırılması ve şiddet olaylarına karışan tüm kişilerle ilgili cezai işlem yapılması yönündeki beklentisini Maslahatgüzar Volokovıh'a ilettiği aktarıldı.

- SALDIRIDA İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre, operasyonlarda aslen Azerbaycan'ın Ağdam kentinden olan Seferovlar ailesi hedef alındı. Aile fertlerinin yaşadığı 10'dan fazla daireye eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyon sırasında Ziyaddin ve Hüseyin Seferov adlı iki kardeş hayatını kaybetti. Dokuz kişi gözaltına alınırken, 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonun geçmiş yıllarda işlenmiş bazı suçlarla ilgili soruşturma kapsamında yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, operasyonun, Rusya Ulusal Muhafızları Özel Hızlı Müdahale Birimi (SOBR) desteğiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Yekaterinburg'da geçmiş yıllarda meydana gelen çeşitli suçlara karıştığı şüphesiyle bazı kişilerin gözaltına alındığı, bu kişilerin ikamet ettikleri adreslerde aramalar yapıldığı ifade edilen açıklamada, ölü ve yaralılarla ilgili bilgi verilmedi.

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