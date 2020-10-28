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Dünya

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan Terter bölgesine BM-21 ‘Grad' roketatar ve obüslerle saldırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan güçleri Terter bölgesi topraklarına BM-21 ‘Grad' roketatar ve obüslerle ateş açtı.

28 Ekim 2020 Çarşamba 15:24 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 15:24
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