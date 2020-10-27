Azerbaycan Savunma Bakanlığı uyardı! Her türlü askeri tesisi imha ederiz

star.com.tr 27 Ekim 2020 Salı 15:21 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 15:44

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan’a başlattığı operasyonlar tüm kararlılığıyla sürerken Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Azerbaycan Devlet Sınır Teşkilatı kritik bir uyarıda bulundu.

Açıklamada Azerbaycan'ın topraklarını tehdit eden her türlü meşru askeri tesisin imha edebileceği ifade edildi.

RIA'nın haberine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Azerbaycan Devlet Sınır Teşkilatı'nın açıklaması şöyle: Herhangi bir provokasyon, toprak bütünlüğümüze yönelik bir saldırı eylemi olarak kabul edilmektedir. Bunu dikkate alarak Azerbaycan, bulunduğu yer ne olursa olsun, topraklarını tehdit eden her türlü meşru askeri tesisi imha etme hakkına sahiptir.

ERMENİSTAN ORDUSU 65 SİVİLİ KATLETTİ

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 65 sivil hayatını kaybetti, 297 sivil yaralandı. Hayatını kaybeden sivillerden 18'inin kadın, 10'unun çocuk olduğu açıklandı. Yaralı sivillerden de 69'unun kadın, 32'sinin ise çocuk olduğu kaydedildi.

ERMENİSTAN ÜÇ KEZ ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

Öte yandan tarafların üç kez anlaşmasına rağmen Ermenistan ordusu ateşkesi delerek sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da insani ateşkesi üçüncü kez ihlal eden Ermenistan güçlerinin Terter şehri ve bölgedeki köyleri bombaladığını duyurdu.

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