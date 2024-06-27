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Dünya

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nden Milli Takıma tam destek

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerinin Türkiye A Milli Futbol Takımının Çekya ile yaptığı maçı coşkuyla takip ettiği görüntüleri paylaştı.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 08:05 - Güncelleme:
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nden Milli Takıma tam destek
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Bakanlığın sosyal medya hesabından "Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklara tam destek." notuyla paylaşılan mesajda, "Teşekkürler can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ'ın aslanları... Her zaman bir ve beraberiz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan görüntülerde, Türkiye-Çekya maçını heyecanla takip eden Azerbaycan askerlerinin, maçın son dakikalarında Türkiye'nin attığı galibiyet gölüyle büyük coşku yaşadığı görüldü.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı.

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