Azerbaycan, vatandaşlarına ''Lübnan ve İsrail'e seyahat etmeyin'' uyarısını yineledi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki gergin güvenlik riski sebebiyle 3 Ağustos ve 5 Ağustos'ta yapılan Lübnan ve İsrail'e seyahat uyarılarının dikkate alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'de olağanüstü hal ilan edilmesi nedeniyle bu ülkedeki Azerbaycan vatandaşlarına Lübnan sınırına yakın bölgelere gitmemeleri ve yerel makamların güvenlik talimatlarına uygun davranmaları tavsiye edildi.

Bakanlık, 3 Ağustos ve 5 Ağustos tarihlerinde Azerbaycan vatandaşlarına Lübnan'a ve İsrail'e seyahat etmemeleri uyarısı yapmıştı.

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) ise dün güvenlik nedeniyle Bakü-Tel Aviv uçuşlarını durdurmuştu.