İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2024 Çarşamba / 22 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,166
  • EURO
    38,0903
  • ALTIN
    2921.8
  • BIST100
    9891
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan, vatandaşlarına ''Lübnan ve İsrail'e seyahat etmeyin'' uyarısını yineledi
Dünya

Azerbaycan, vatandaşlarına ''Lübnan ve İsrail'e seyahat etmeyin'' uyarısını yineledi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik riski nedeniyle vatandaşlarına Lübnan ve İsrail'e seyahat etmemeleri uyarısını yineledi.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 21:37 - Güncelleme:
Azerbaycan, vatandaşlarına ''Lübnan ve İsrail'e seyahat etmeyin'' uyarısını yineledi
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki gergin güvenlik riski sebebiyle 3 Ağustos ve 5 Ağustos'ta yapılan Lübnan ve İsrail'e seyahat uyarılarının dikkate alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'de olağanüstü hal ilan edilmesi nedeniyle bu ülkedeki Azerbaycan vatandaşlarına Lübnan sınırına yakın bölgelere gitmemeleri ve yerel makamların güvenlik talimatlarına uygun davranmaları tavsiye edildi.

Bakanlık, 3 Ağustos ve 5 Ağustos tarihlerinde Azerbaycan vatandaşlarına Lübnan'a ve İsrail'e seyahat etmemeleri uyarısı yapmıştı.

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) ise dün güvenlik nedeniyle Bakü-Tel Aviv uçuşlarını durdurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.