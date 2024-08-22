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Dünya

Azerbaycan vatandaşlarından Aliyev'in politikalarına tam destek

Azerbaycan'da yapılan bir ankete göre, halkın büyük çoğunluğu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in politikalarını destekliyor.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 13:49 - Güncelleme:
Azerbaycan vatandaşlarından Aliyev'in politikalarına tam destek
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İtalya merkezli anket şirketinin, 1 Eylül'deki genel seçimler öncesinde Azerbaycan genelinde 15 Temmuz-15 Ağustos'ta yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 81'i Aliyev'in uyguladığı politikaları tam, yüzde 10'u kısmen desteklediğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 5'i Aliyev'in politikalarını desteklemediklerini ifade ederken, yüzde 4'ü görüş bildirmedi.

AZERBAYCAN SEÇİMLERİ

Azerbaycan'da 1 Eylül'de yapılacak genel seçime, Cumhurbaşkanı Aliyev'in genel başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi dahil 25 siyasi partinin adayları ile bağımsız adaylar katılacak.

Seçimde, Azerbaycan'ın yasama organı Milli Meclis'teki 125 sandalye için 1052 aday yarışacak.

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