Azerbaycan ve Bahreyn arasında imzalar atıldı

Bahreyn ve Azerbaycan, gümrük işlerinde iş birliği anlaşmasına imza attı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, söz konusu anlaşma, başkent Manama'da düzenlenen Dünya Gümrük Örgütü Kamu Politikası Komitesi 87. Toplantısı kapsamında, Bahreyn Gümrük İdaresi Başkanı Şeyh Ahmed bin Hamad Al Halife ve Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkan Vekili Şahin Bağırov tarafından imzalandı.

İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEYE VURGU YAPILDI

Bahreyn ile Azerbaycan arasında gelişen ilişkilere dikkati çeken Al Halife, gümrük anlaşmasının iki ülkenin bu alanda ortaklık ve iş birliğini geliştirme isteği doğrultusunda yapıldığına vurgu yaptı.