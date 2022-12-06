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Dünya

Azerbaycan ve Bahreyn arasında imzalar atıldı

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Azerbaycan ve Bahreyn arasında gümrük işlerinde iş birliği anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

AA6 Aralık 2022 Salı 22:06 - Güncelleme:
Azerbaycan ve Bahreyn arasında imzalar atıldı
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Bahreyn ve Azerbaycan, gümrük işlerinde iş birliği anlaşmasına imza attı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, söz konusu anlaşma, başkent Manama'da düzenlenen Dünya Gümrük Örgütü Kamu Politikası Komitesi 87. Toplantısı kapsamında, Bahreyn Gümrük İdaresi Başkanı Şeyh Ahmed bin Hamad Al Halife ve Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkan Vekili Şahin Bağırov tarafından imzalandı.

İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEYE VURGU YAPILDI

Bahreyn ile Azerbaycan arasında gelişen ilişkilere dikkati çeken Al Halife, gümrük anlaşmasının iki ülkenin bu alanda ortaklık ve iş birliğini geliştirme isteği doğrultusunda yapıldığına vurgu yaptı.

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