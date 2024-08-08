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Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak karar! Barış anlaşmasından çıkarıldı

Azerbaycan ve Ermenistan, ulaşım hatlarının barış anlaşması şartlarından çıkarılmasında anlaştı. Buna göre, Azerbaycan ile Ermenistan karşılıklı mutabakatla kabul edilebilir bir formül bulmak üzere müzakerelere devam edebileceği kaydedildi.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 11:48 - Güncelleme:
Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak karar! Barış anlaşmasından çıkarıldı
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Azerbaycan ve Ermenistan, Nahçıvan'ı bağlayan güzergah da dahil olmak üzere ulaşım hatlarıyla ilgili maddenin barış anlaşmasından çıkarılması konusunda anlaştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Görevler Temsilcisi Elçin Amirbeyov, ABD'li yayın kuruluşu Özgür Avrupa Radyosu'na yaptığı açıklamada, barış anlaşmasının imzalanmasını hızlandırmak için taraflar arasında ihtilaflı konulardan biri olan ulaşım hatları hususunun taslak metinden çıkarıldığını duyurdu.

Amirbeyov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, barış anlaşması imzalandıktan sonra Azerbaycan ile Nahçıvan arasında ulaşım hattının sağlanması için kabul edilebilir bir formül bulmak üzere müzakerelere devam edebileceğini kaydetti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan da bölgedeki ulaşım hatlarının açılmasına ilişkin maddenin taslak metinden karşılıklı mutabakatla çıkarıldığını belirtti.

Badalyan, ulaşım hatlarının etkin bir şekilde açılmasının, Ermenistan'ın barış ve ekonomik kalkınma vizyonunun ve gündeminin önemli parçası olmaya devam ettiğini ifade etti.

Azerbaycan'ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak ve Zengezur Koridoru diye nitelendirilen güzergah dahil bölgedeki tüm ulaşım hatlarının açılması hususu, barış müzakerelerinde iki ülke arasında ihtilaflı konulardan biri olarak gösteriliyordu.

Bakü yönetimi, Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a gidecek Azerbaycan vatandaşları ve yüklerinin hiçbir kontrole tabi tutulmaması gerektiğini, Erivan yönetimi ise güzergahtaki geçişlerin Ermenistan yasalarına uygun olması gerektiğini savunuyor.

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