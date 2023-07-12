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Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan'dan sınırda kritik görüşme

Azerbaycan ve Ermenistan sınır belirleme komisyonları sınırda bir araya geldi.

AA12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:31 - Güncelleme:
Azerbaycan ve Ermenistan'dan sınırda kritik görüşme
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Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcıları başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları, iki ülke sınırında bir araya geldi.

İKİ ÜLKE SINIRINDA YAPILDI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının dördüncü toplantısının iki ülke sınırında yapıldığı bildirildi.

Taraflar, ülke liderleri düzeyinde varılan mutabakatları dikkate alarak sınır belirleme konularının müzakeresini sürdürdü, bir dizi idari konuyu ve süreçle ilgili meseleleri gözden geçirdi.

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