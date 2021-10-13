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Dünya

Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA13 Ekim 2021 Çarşamba 00:13 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 00:13
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanların iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamaya göre, bakanlar, son dönemde gözlemlenen, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin düzeyine uygun olmayan söylemlerin zararlı olduğunu ve tüm görüş farklılıklarının diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliği ilkelerine her zaman saygı gösterilmesinin önemini vurgulayan bakanlar, Azerbaycan üzerinden transit geçişlerle ilgili konuların ilgili devlet kurumları arasında doğrudan temaslar yoluyla görüşülmesini kararlaştırdı.

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