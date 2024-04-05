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Dünya

Azerbaycan ve KKTC arasında tarihi adım

Azerbaycan Milli Meclisinde, Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kuruldu.

AA5 Nisan 2024 Cuma 12:50 - Güncelleme:
Azerbaycan ve KKTC arasında tarihi adım
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Milli Meclisin olağan genel kurul toplantısında görüşülen, "Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu" kurulması karar taslağı, ilk oylamada kabul edildi.

Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı seçilen milletvekili Cavanşir Feyziyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu kararı "tarihi bir adım" olarak niteledi.

Türk devletlerinin dünyadaki jeopolitik gerçekler doğrultusunda izlediği politikalara dikkati çeken Feyziyev, "Küreselleşme sürecinden maksimum düzeyde yararlanmak ve Türk medeniyetinin geleceğini, dünya düzenindeki yerini ve rolünü güvence altına almak için modern Türk devletleri arasındaki entegrasyon süreçleri zorunlu hale gelmiştir. KKTC ile Azerbaycan arasında parlamentolar düzeyinde yakın işbirliği temellerinin atılması, Türk soylu devletlerin entegrasyon sürecinin en başarılı adımlarından biridir. Böylesine sorumlu bir iş birliği sürecine başkan seçilmek benim için büyük bir onurdur. Tüm meslektaşlarımızla birlikte Türk dünyasının bütünlüğü ve gelecekteki başarıları için çabalayacağız." dedi.

  • Azerbaycan Milli Meclisi
  • KKTC
  • Çalışma Grubu

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