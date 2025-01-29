Azerbaycan, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'u, Rus basınında Azerbaycan'ı hedef alan yayınlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına davet etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Yevdokimov bakanlığa davet edildi.

Yevdokimov'a, Rusya'daki bazı resmi çevrelerin ve Rus basınının Azerbaycan'ı hedef alan dezenformasyon içerikli makale ve röportajlarının iki ülke arasındaki Müttefiklik Etkileşimine Dair Beyanname'nin içeriğine ve ruhuna aykırı olduğu iletildi.

Büyükelçi Yevdokimov'a, 25 Aralık 2024'te Rus hava sahasında yerden açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan uçağıyla ilgili Azerbaycan'ın Rusya'dan beklentileri de hatırlatıldı.

Yevdokimov'a, Bakü'deki "Rus evi" ile ilgili Azerbaycan basınında yer alan haberlerin devletin resmi tutumunu yansıtmadığı, bu tür kuruluşların Azerbaycan'daki faaliyetlerinin mütekabiliyet esasına dayandığı ve yasaların gereklerine uygun olarak yürütülmesi gerektiği aktarıldı.

Plan ön sıralara çekildi! Türkiye'den Avrupa'ya doğal gaz jesti

New York'ta imzalar atıldı

Azerbaycan ve İran arasında gerilim