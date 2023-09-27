İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2023 Çarşamba / 13 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3111
  • EURO
    28,754
  • ALTIN
    1647.86
  • BIST100
    8213.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan ve Rusya, Karabağ'daki durumu ele aldı
Dünya

Azerbaycan ve Rusya, Karabağ'daki durumu ele aldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karabağ'daki durumu görüştü.

AA27 Eylül 2023 Çarşamba 22:08 - Güncelleme:
Azerbaycan ve Rusya, Karabağ'daki durumu ele aldı
ABONE OL

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Lavrov, telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlar, Azerbaycan ile Rusya arasındaki güncel işbirliği gündemini, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini ve bölgedeki mevcut durumu ele aldı.

Bayramov, Azerbaycan hükümetinin Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerinin ülkeye yeniden entegrasyonu hususunda diyaloğa bağlılığını teyit etti, Ermeni sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için kapsamlı tedbirlerin sürdürüleceğini kaydetti.

Azerbaycan topraklarındaki sözde Ermeni rejimin feshi, Ermeni silahlı kuvvetlerinin silahsızlandırılması ve Azerbaycan topraklarından çıkarılması yönündeki çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bayramov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden yana olduklarını belirtti.

Bakanlar, iki ülkeyi ilgilendiren diğer konularda da görüş alışverişinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.