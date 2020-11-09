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  • Azerbaycan vura vura ilerliyor: Kuşatmayı yarmaya çalıştılar, hüsrana uğradılar!
Dünya

Azerbaycan vura vura ilerliyor: Kuşatmayı yarmaya çalıştılar, hüsrana uğradılar!

Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ait araç ve mevzileri kamikaze İHA ve toplarla vurdu. Kuşatmayı yarmak amacıyla Azerbaycan askerlerine saldırı girişiminde bulunan Ermenistan askerlerine ait 1 tank ve 1 zırhlı piyade aracının kamikaze İHA'larla imha edildiği kaydedildi.

AA09 Kasım 2020 Pazartesi 16:16 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 16:17
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Laçın-Şuşa yolu üzerindeki Zarıslı köyü yakınlarında bir grup Ermenistan askerinin kuşatıldığı belirtildi.

Kuşatmayı yarmak amacıyla Azerbaycan askerlerine saldırı girişiminde bulunan Ermenistan askerlerine ait 1 tank ve 1 zırhlı piyade aracının kamikaze İHA'larla imha edildiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusu, Hocalı-Şuşa yolu ile Hankendi yönünde personel ve D-30 obüsü taşıyan Ermenistan'a ait kamyonu da kamikaze İHA ile imha etti.

Hocavend istikametinde de Ermenistan ordusunun mevzi ve sığınakları topçu atışıyla vuruldu.

Bakanlık, operasyonların görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.

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