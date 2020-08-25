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Dünya

Azerbaycan'da 133 yeni koronavirüs vakası

Azerbaycan'da son 24 saatte 133 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 35 bin 559'a yükseldi.

IHA25 Ağustos 2020 Salı 15:28 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 15:28
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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 133 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 86 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 35 bin 559’a hayatını kaybeden kişi sayısı ise 521’e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 33 bin 190 oldu. Azerbaycan’da şu ana kadar 885 bin 279 korona virüs testi yapıldı.

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