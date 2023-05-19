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Dünya

Azerbaycan'da ''19 Mayıs'' nedeniyle tören düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okullarında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için tören düzenlendi.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 12:01 - Güncelleme:
Azerbaycan'da ''19 Mayıs'' nedeniyle tören düzenlendi
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Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zekeriya Yalçın, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Büyükelçilik müşavir ve çalışanları, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, İstiklal Mücadelesi'ni başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla andıklarını belirtti.

Aziz vatanın Atatürk, onun silah arkadaşları ve şehitlerin emaneti olduğunu vurgulayan Bağcı, "100. yılında dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline gelen bir Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktayız. Atatürk, 'Gençler, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz' demişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları 100. yılında bugün dünyanın ilk 20 büyük ülkesinden, ekonomisinden birisine dönüşmüş bir Türkiye'yi inşa etmiştir. Dünyanın en güçlü ordularından birisine sahip olan bir Türkiye vardır. Aynı şekilde bugün 146 büyükelçiliğiyle, 257'ye ulaşan temsilcileriyle dünyanın en büyük beşinci diplomatik ağını kurmuş güçlü bir Türkiye vardır. Dileğimiz, amacımız, niyetimiz ve mücadelemiz ve gençlere emanetimiz bu Cumhuriyet'i daha da ileriyle taşımak, güçlü ve lider ülke Türkiye'yi hep birlikte inşa etmektir." diye konuştu.

Tören, öğrencilerin şiir ve marşlarıyla devam etti. Oratoryo ve halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte çeşitli müsabakalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Bakü'de üniversitelerde okuyan Türk öğrenciler de müzik ve folklor gösterisi sundu.

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