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Dünya

Azerbaycan'da, 2. Karabağ Savaşı şehitlerinin anısına yürüyüş düzenlendi

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılında şehitlerin anısına yürüyüş düzenlendi.

AA27 Eylül 2021 Pazartesi 13:42 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 13:44
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Bakü'deki yürüyüşe Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva da katıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev bir şehit subayın resmi bulunan pankart taşırken, eşi Ermenistan'ın füze saldırısında hayatını kaybeden bir bebeğin pankartını taşıdı.

Askerler de ellerinde şehitlerin resmi bulunan pankartlarla Cumhurbaşkanı Aliyev'in arkasından yürüdü.

Aliyev, yürüyüş sonrasında Vatan Savaşı Anıtı ile Zafer Müzesi'nin temelini attı.

2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu, 2 bin 907 şehit vermişti. Cumhurbaşkanı Aliyev, operasyonun başladığı 27 Eylül'ü "Şehitleri Anma Günü" ilan etmişti.

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