AA 30 Kasım 2021 Salı 11:29 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 15:23

Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetlerine ait askeri helikopter kaza yaptı.

Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında meydana geldiği bildirildi.

Olayda 14 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.

Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık üst düzey yetkililerinin olay yerine gittiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

TÜRKİYE'DEN AZERBAYCAN'DA DÜŞEN ASKERİ HELİKOPTERDE ŞEHİT OLANLAR İÇİN TAZİYE

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da Karaheybet hava eğitim alanında düşen askeri helikopterde şehit olanlar için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Hızı rayonunda Karaheybet poligonunda talim uçuşu yapan bir askeri helikopterin düştüğünün, kazada şehit ve yaralıların bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, şehitlere rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

BAKAN AKAR'DAN AZERBAYCAN'A 'TAZİYE' TELEFONU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'da kaza kırıma uğrayan helikopter nedeniyle telefonda görüştüğü Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev'e taziye dileklerini iletti.

Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Guliyev ile birer telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Bakan Akar, Karaheybetli'de düşen Devlet Sınır Hizmetleri'ne ait helikopterde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. Akar, görüşmede Azerbaycan halkına başsağlığı ve şehitlerin ailelerine sabır dileklerini de ifade etti.