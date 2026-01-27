İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4029
  • EURO
    51,5813
  • ALTIN
    7105.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan'da büyükelçiliğe terör saldırısı: Şüpheliler gözaltına alındı
Dünya

Azerbaycan'da büyükelçiliğe terör saldırısı: Şüpheliler gözaltına alındı

Azerbaycan'da, terör örgütü DEAŞ'ın bir uzantısının talimatıyla büyükelçiliğe saldırı planlamakla suçlanan 3 kişi tutuklandı.

IHA27 Ocak 2026 Salı 12:30 - Güncelleme:
Azerbaycan'da büyükelçiliğe terör saldırısı: Şüpheliler gözaltına alındı
ABONE OL

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX) tarafından yapılan açıklamaya göre, yürütülen operasyon ve soruşturma kapsamında Azerbaycan vatandaşı İlgar Guliyev (25), Amin Piriyev (19) ve Elvin Elizade'nin (19), başkent Bakü'de yabancı bir ülkenin büyükelçiliğine terör saldırısı hazırlığında bulunduklarına dair ciddi şüphelerin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, şüphelilerin DEAŞ terör örgütünün "Vilayet-i Horasan" adlı silahlı yapılanmasının üyeleriyle suç bağlantısı kurdukları belirtildi. Şüphelilerin büyükelçiliğe saldırı düzenlemek amacıyla silah olarak kullanılabilecek nesneler temin ettikleri ve büyükelçiliğin bulunduğu bölgeye yaklaştıkları sırada DTX ekiplerince yakalandıkları kaydedildi.

Şüpheliler hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza önceden anlaşmalı grup halinde, silah olarak kullanılan nesnelerle ve dini düşmanlık temelinde terör eylemine hazırlık yaptıkları gerekçesiyle işlem başlatıldığı, mahkeme kararıyla haklarında tutuklama kararı verildiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma işlemleri devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.