Azerbaycan'da, Elet serbest ticaret bölgesinin temeli atıldı

AA 1 Temmuz 2021 Perşembe 14:00 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 14:01

Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'nın yakınlarında 850 hektar alana kurulacak bölgeyi ziyaret eden Aliyev, görevlilerden bilgi aldı.

Aliyev, serbest ticaret bölgesinin temelini attıktan sonra Azerbaycan Devlet Televizyonuna (AZTV) konuştu.

Temelini attıkları serbest ticaret bölgesinin faaliyete başlamasıyla ülkenin petrol dışı ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacağını söyleyen Aliyev, burada oluşturulacak altyapının yatırımcılar için cazip olacağını, ülkeye yeni teknolojilerin geleceğini, yeni istihdam yaratılacağını belirtti.

Aliyev, serbest ticaret bölgesi için Elet kasabası yakınlarının seçilmesinin başlıca nedenlerinden birinin Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'nın da burada yer alması olduğunu kaydetti.

Serbest ticaret bölgesinin 60 hektarlık alanının projelendirilmesinin tamamlandığını bildiren Aliyev, 1 yıl sonra buranın yatırımcıları kabul etmeye hazır hale geleceğini ifade etti.