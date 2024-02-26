Azerbaycan'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor: Gözyaşlarını tutamadılar

Azerbaycanlılar, Ermenilerin Hocalı'da katlettiği 613 kişiyi anmak için Bakü'deki Ana Feryadı Anıtı'na akın etti.

Anıta karanfil bırakan vatandaşlar katliamın kurbanlarını andı. Katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti.

Şehit yakınları ve vatandaşlardan bazıları dua okurken bazıları da 32 yıl önce yaşanan acı olayı hatırlayarak gözyaşlarını tutamadı.

- "ARTIK KARABAĞ ÖZGÜRDÜR VE HOCALILI KARDEŞLERİMİZİN ATA YURTLARINA GERİYE DÖNÜŞÜ BAŞLAMIŞTIR"



Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik çalışanları ile Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de Ana Feryadı Anıtı'nı ziyaret ederek Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını andı.

Büyükelçi Bağcı, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hocalı Katliamı'nın acısını yüreklerinde derinden hissettiklerini söyledi.

Bağcı, bir taraftan hüzün yaşarken diğer taraftan da Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması nedeniyle sevinç yaşadıklarını vurgulayarak "Antiterör harekatıyla birlikte Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü tesis edilmiştir. Hocalı'da katledilen kardeşlerimizin intikamı alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in en anlamlı yükselttiği bayrak Şuşa'dan sonra Hankendi'de ve Hocalı'da yüceltilen bayraktır." dedi.

Kardeş Azerbaycan'ın acısını derinden hissettiklerini ifade etmek için Ana Feryadı Anıtı'nı ziyaret ettiklerini belirten Bağcı, "Ama sevincimiz de çok daha büyük. Artık Karabağ özgürdür ve Hocalılı kardeşlerimizin ata yurtlarına geriye dönüşü başlamıştır." ifadelerini kullandı.

- HOCALI'DA NELER OLDU?



Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti.

Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı.

Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek ve esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.