Star.com.tr 05 Nisan 2021 Pazartesi 19:20 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 19:32

Azerbaycan eski Bakan Eldar Mahmudov'a yakın generaller Nizami Shirinov ve Movlam Shikhaliyev, kolluk kuvvetleri tarafından tutuklandı.

Her iki general de dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklanan N. Shirinov'un Milli Güvenlik Bakanlığı Askeri Karşı İstihbarat Dairesi başkanı ve M. Shikhaliyev ise Ana Soruşturma Dairesi başkanı olduğu belirtilendi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Güvenlik Bakanlığı

Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Güvenlik Bakanlığı istihbarat, karşı istihbarat faaliyetleri, devlet sırrının korunması, suçların tespiti, önlenmesi alanlarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kanunu ile belirlenmiş yetki merkezi yürütme organıdır.

Bakanlık kendi etkinliğinde Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasını, Azerbaycan Cumhuriyeti kanunlarını, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının ferman ve emirlerini, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun karar ve emirlerini, ayrıca Azerbaycan Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, Bakanlığın esasnamesini ve düzgüsel hukuk düzenlemelerini yönlendirilir.

Bakanlık 2004'ten 2015 yılına kadar General Eldar Mahmudova tarafından yönetilmiştir.

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