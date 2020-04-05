İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 584'e yükseldi
Dünya

Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 584'e yükseldi

Azerbaycan'da, 63 kişide daha koronavirüs vakası tespit edilmesiyle, ülke genelinde vaka sayısı 584'e yükseldi.

IHA05 Nisan 2020 Pazar 14:51 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 14:51
ABONE OL

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı koronavirüs operasyon karargahı tarafından yapılan açıklamada, 63 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Tedavi altına alınan hastalardan 14’ünün durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 584’e yükselirken, koronavirüs tespit edilen 5 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan’da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 35 bine yakın kişiye koronavirüs testi yapıldı.

Nikahları lösemi tedavisi gördüğü hastanede kıyıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama
İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular
AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular

Ankara'dan sevindiren haber! Türk bilim insanı koronavirüsü izole etmeyi başardı
Ankara'dan sevindiren haber! Türk bilim insanı koronavirüsü izole etmeyi başardı

Ankara'dan sevindiren haber! Türk bilim insanı koronavirüsü izole etmeyi başardı

Dünyada tek! Türkiye'de üretildi, koronavirüsü yok ediyor
Dünyada tek! Türkiye'de üretildi, koronavirüsü yok ediyor

Dünyada tek! Türkiye'de üretildi, koronavirüsü yok ediyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.