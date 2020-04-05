Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 584'e yükseldi

IHA 05 Nisan 2020 Pazar 14:51 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 14:51

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı koronavirüs operasyon karargahı tarafından yapılan açıklamada, 63 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Tedavi altına alınan hastalardan 14’ünün durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 584’e yükselirken, koronavirüs tespit edilen 5 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan’da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 35 bine yakın kişiye koronavirüs testi yapıldı.