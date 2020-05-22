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Dünya

Azerbaycan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 46'ya yükseldi

Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya ülke genelinde vaka sayısı ise 3 bin 855'e yükseldi.

IHA22 Mayıs 2020 Cuma 16:29 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 16:29
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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 106 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, 71 ve 58 yaşındaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 855’e ölü sayısı ise 46’ya yükseldi. Ayrıca açıklamada, 59 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği toplam iyileşen sayının 2 bin 399 kişiye yükseldiği aktarıldı.

Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 260 bine yakın koronavirüs testi yapıldı.

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