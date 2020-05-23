Azerbaycan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 49 oldu

IHA 23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:43 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:43

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 127 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, 72, 68 ve 38 yaşındaki 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 982’ye yükselirken, koronavirüs tespit edilen 49 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 506 kişi ise taburcu oldu.

Ayrıca açıklamada, 107 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 265 binden fazla koronavirüs testi yapıldı.