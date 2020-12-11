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Dünya

Azerbaycan'da, Karabağ zaferinin ardından 'savaş hali' feshedildi

Azerbaycan'da işgalci Ermensitan'a karşı Karabağda kazandığı zaferin ardından ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde uygulanan 'savaş hali'nin feshedilmesi edilmesi kararı aldı.

AA11 Aralık 2020 Cuma 12:46 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 12:48
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Milli Meclis bugün gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, "savaş halinin feshedilmesi" yönündeki kararını onayladı.

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon başlattığı 27 Eylül'de, ülkede "savaş hali" ilan edilmişti.

"Savaş hali" devam ettiği sürede Azerbaycan vatandaşlarının ve ülkedeki yabancıların anayasal hak ve özgürlükleri ile mülkiyet hakları kısmen ve geçici olarak kısıtlanmış, bazı bölgelerde belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

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