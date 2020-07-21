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Dünya

Azerbaycan'da son 24 saatte 352 koronavirüs vakası kaydedildi

Azerbaycan'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 352 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 28 bin 242'ye yükseldi.

İHA21 Temmuz 2020 Salı 20:06 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 20:06
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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınında ülke genelinde son 24 saatte 352 yeni vaka tespit edildiği, 13 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. 

Azerbaycan’da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, son 24 saatte 449 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 28 bin 242’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 376’ya ulaştı. 

Azerbaycan’da virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 19 bin 939’a yükselirken, şu ana kadar toplam 641 bin 732 korona virüs testi yapıldı.

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