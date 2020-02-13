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Dünya

Azerbaycan'daki parlamento seçiminde 4 bölgede sonuçlar iptal edildi

Azerbaycan'da 9 Şubat'ta yapılan olağanüstü milletvekili seçimlerinde 4 bölgede sonuçlar iptal edildi.

AA13 Şubat 2020 Perşembe18:30 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 18:30


Azerbaycan Merkez Seçim Komisyonu, bugün yapılan toplantıda, seçimle ilgili bazı şikayetleri değerlendirdi.

Toplantıda, 33. Hatayi Seçim Bölgesi, 35. Hatayi Seçim Bölgesi, 74. Lenkeran Seçim Bölgesi ve 80. İmişli-Beylegan Seçim Bölgesi'nin sonuçları, usulsüzlük gerekçesiyle iptal edildi.

Bazı bölgelerle ilgili şikayetler ise araştırılmak üzere ilgili bölge seçim komisyonlarına gönderildi.

Komisyon, seçimle ilgili şikayetlerin değerlendirilmesini 29 Şubat'a kadar sürdürecek.

Sonuçları iptal edilen bölgelerde, yeni seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda henüz bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in 5 Aralık 2019'da Parlamentoyu feshetmesi ve erken seçim kararı alması üzerine, Azerbaycan seçim sürecine girmiş ve 9 Şubat'ta erken milletvekili seçimleri yapılmıştı.

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