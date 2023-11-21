İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2023 Salı / 9 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8031
  • EURO
    31,6146
  • ALTIN
    1847.82
  • BIST100
    8028.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan'dan ABD'nin Ermenistan yanlısı kararına sert tepki: Kendi kukla rejimini oluşturmaya çalıştığı bilinen bir gerçektir
Dünya

Azerbaycan'dan ABD'nin Ermenistan yanlısı kararına sert tepki: Kendi kukla rejimini oluşturmaya çalıştığı bilinen bir gerçektir

Azerbaycan Milli Meclisi, ABD Senatosunun Ermenistan yanlısı kararını, kabul ettiği bildiriyle kınadı. ABD'nin, Hocalı Katliamı dahil Azerbaycanlılara karşı işlenen tüm suçları görmezden geldiği kaydedilen bildiride, 'ABD'nin Türkiye'deki darbeyi desteklediği ve darbe girişiminde kilit rol oynayan FETÖ ve benzeri terör örgütlerini himaye ederek kendi kukla rejimini oluşturmaya çalıştığı bilinen bir gerçektir.' ifadeleri kullanıldı.

AA21 Kasım 2023 Salı 16:21 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan ABD'nin Ermenistan yanlısı kararına sert tepki: Kendi kukla rejimini oluşturmaya çalıştığı bilinen bir gerçektir
ABONE OL

Milli Meclisin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, ABD Senatosunda 15 Kasım'da kabul edilen "2023 yılı Ermenileri Savunma Yasası"nı kınayan bildiri kabul edildi.

ABD Senatosunun kararının "Kabul edilemez." olduğu belirtilen bildiride, "ABD Senatosunun Azerbaycan'ı açıkça hedef alan kararını şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Son dönemde ABD yetkililerinin önyargılı açıklamalarının, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilere zarar verdiği belirtilen bildiride, "ABD Senatosunun bu kararı ve Azerbaycan'a yönelik temelsiz eleştiriler, bölgemizde barış ve istikrara yönelik çabalar için ciddi engel oluşturuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Senatonun kararının İslam karşıtı senatörlerce hazırlandığına işaret edilen bildiride, kararın çifte standardın açık örneği olduğu vurgulandı.

ABD Kongresindeki Azerbaycan karşıtı görüşmelerin "absürt tiyatro oyunu" ve "ikiyüzlü ABD politikasının yeni bir göstergesi" şeklinde nitelendirildiği bildiride, ABD'nin, Hocalı Katliamı dahil Azerbaycanlılara karşı işlenen tüm suçları görmezden geldiği kaydedildi.

Bildiride, "ABD'nin Türkiye'deki darbeyi desteklediği ve darbe girişiminde kilit rol oynayan FETÖ ve benzeri terör örgütlerini himaye ederek kendi kukla rejimini oluşturmaya çalıştığı bilinen bir gerçektir. Bugün İsrail-Filistin çatışmasının alevlenmesinin asıl sorumlusu ABD'dir." ifadeleri kullanıldı.

  • Azerbaycan Milli Meclisi
  • ABD Senatosu
  • Ermenistan kararı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.