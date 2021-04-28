Azerbaycan'dan ABD'ye ''1915 olayları'' tepkisi

AA 28 Nisan 2021 Çarşamba 23:07 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 23:08

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını sözde "soykırım" olarak nitelemesinden duyduğu rahatsızlığını iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ile Blinken'in telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği enerji projeleri, Dağlık Karabağ'daki gelişmeler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun bundan sonraki faaliyeti konuşuldu.

Aliyev görüşmede, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine değinerek, "Türkiye, Azerbaycan'ın yakın dostu ve müttefikidir. Savaş sonrası dönemde bölgemizde çok önemli ve olumlu rol oynuyor. ABD Başkanı'nın bu açıklaması, Azerbaycan yönetimi ve kamuoyu tarafından rahatsızlıkla karşılandı." ifadelerini kullandı.