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Dünya

Azerbaycan'dan AB'ye tepki! Askeri yardımların bölgesel barışa zarar verdiğini belirtti

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Birliği (AB) ile Ermenistan arasında savunma alanındaki her türlü iş birliğinin Güney Kafkasya'da barış sürecine zarar verdiğini belirtti.

AA2 Şubat 2024 Cuma 16:09 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan AB'ye tepki! Askeri yardımların bölgesel barışa zarar verdiğini belirtti
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakü'de temaslarda bulunan Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova ile bir araya gelen Bayramov, AB ile Erivan arasındaki askeri işbirliğine tepki gösterdi.

"Azerbaycan, AB'nin ve üye devletlerinin güvenilir bir ortağıdır. Oysa ülkemize yönelik çifte standart uygulamaları ve adaletsiz yaklaşım bölgemizde sürdürülebilir barışın tesisine katkı sağlamamaktadır." ifadesini kullanan Bayramov, AB üyesi bazı devletlerin farklı isimler altında Erivan'a askeri yardımda bulunduğunu belirtti.

Bayramov, "Ermenistan'ı barış sürecinden uzaklaştıran bu devletlerin çabaları, Güney Kafkasya'da barışın tesisine zarar verir." değerlendirmesinde bulundu.

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