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Dünya

Azerbaycan'dan Almanya'ya bayrak tepkisi: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Azerbaycan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Ermenistan ziyareti öncesinde Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımda, geçmişte Karabağ'ı işgal eden sözde Ermeni yönetiminin 'bayrağına' yer vermesi nedeniyle Almanya'nın Bakü Büyükelçisi Ralf Horlemann'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 21:40 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan Almanya'ya bayrak tepkisi: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Bakü Büyükelçisi Horlemann Bakanlığa çağrıldı ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın Instagram hesabında bir zamanlar işgal altında olan Azerbaycan topraklarındaki sözde Ermeni rejiminin "bayrağını" paylaşmasına Bakü'nün itirazı iletildi.

Paylaşımın, Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı saygısızlık ve açık siyasi provokasyon olduğu belirtilerek Almanya'dan özür dilemesi istendi.

Ermenistan'ı ziyaret eden Steinmeier, daha sonra Azerbaycan'da temaslarda bulunacak.

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