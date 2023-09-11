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Dünya

Azerbaycan'dan Arjantin'e nota!

Azerbaycan, Arjantin'e Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez'in Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki G20 Liderler Zirvesi'nde 'ülke karşıtı ön yargılı açıklamaları' nedeniyle nota verdi.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 16:20 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan Arjantin'e nota!
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arjantin'in Bakü Büyükelçisi Mariangeles Bellusci, Bakanlığa çağrıldı.

Arjantin'e Cumhurbaşkanı Fernandez'in G20 Liderler Zirvesi'nde "Azerbaycan'a karşı ön yargılı görüşler dile getirmesi" nedeniyle büyükelçi aracılığıyla nota verildi.

Büyükelçiye Fernandez'in "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yürüttüğü karalama kampanyasına dayanan, bölgedeki gerçekleri çarpıtan, ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğüne aykırı, asılsız görüşleri" dile getirmesinin üzüntü verici olduğu iletildi.

G20 Zirvesi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 9-10 Eylül'de düzenlenmişti.

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