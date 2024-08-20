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Dünya

Azerbaycan'dan BRICS'e resmi başvuru

Azerbaycan, BRICS'e üyelik için resmi başvuruda bulundu. 2006'da dört ülkenin bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, yeni ülkelerin katılımıyla 2010'da çok uluslu bir yapı haline geldi.

AA20 Ağustos 2024 Salı 15:25 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan BRICS'e resmi başvuru
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, ülkesinin BRICS'e üye olmak için resmi başvuru yaptığını bildirdi.

Hacızade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Azerbaycan, BRICS'e üye olmak için resmi başvuruda bulunmuştur." bilgisini paylaştı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Azerbaycan ve Çin arasında "Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri" kabul edilmişti.

Bildiride, Azerbaycan'ın BRICS'e katılma isteği belirtilmiş, Çin'in de bu isteği olumlu karşıladığı kaydedilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18-19 Ağustos'ta Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında kabul edilen ortak bildiride de Rusya'nın Azerbaycan'ın BRICS'e katılmasını desteklediği belirtilmişti.

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl da Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi. 40'tan fazla ülke, BRICS'e katılım için başvuru yaptı.

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