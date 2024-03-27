Azerbaycan'dan Ermenistan-AB-ABD toplantısına tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 5 Nisan'da Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ve ABD'nin gerçekleştireceği toplantıya ilişkin soruları cevapladı. Hacızade, "Bilindiği gibi Azerbaycan tarafı, Avrupa Birliği'nin ve özellikle bazı üye ülkelerin bölgemize yönelik yaklaşım ve eylemlerine ilişkin tutumunu defalarca açıkça ifade etmiştir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecini, çatışma sonrası normalleşmeye ilişkin tüm konularda her zaman yapıcı bir tutum sergileyen Azerbaycan'ın başlattığı bir gerçektir. Ayrıca 6 Ekim 2022'deki dörtlü Prag toplantısında Azerbaycan, sınırın Ermenistan tarafına 40 kişilik AB izleme heyetinin (EUMCAP) konuşlandırılmasını istedi. Bunun Azerbaycan ile Ermenistan arasında güvenin inşasına katkıda bulunması bekleniyordu. Ne yazık ki ilk 2 aylık görev süresinden sonra Azerbaycan'ın onayı olmadan EUMCAP, önemli ölçüde süre uzatımı ve çok daha fazla sayıda gözlemciyle birlikte Ermenistan'daki AB Misyonuna (EUMA) dönüştürüldü. Misyon, o zamandan beri aktif olarak Azerbaycan karşıtı propaganda aracı olarak kullanılıyor. Bu nedenle EUMA'nın belirtilen görev tanımına uygun olarak tamamen tarafsız, sivil ve silahsız bir misyon olarak faaliyet göstermesini sağlamak, ayrıca Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik veya meşru güvenlik çıkarlarını etkileyecek her türlü faaliyetten kaçınması için AB tarafına ciddi şekilde gerekli tüm tedbirleri alması yönünde çağrıda bulunuldu" ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN MAĞDUR OLMASINA RAĞMEN AB VE ABD TARAFINDAN HİÇBİR ZAMAN KAYITSIZ ŞARTSIZ DESTEK ALMADI"



Hacızade, "Endişe verici bir diğer konu ise Fransa öncülüğünde daha fazla askeri teçhizat (ölümcül ve saldırı silahları dahil) sağlanması yönünde yeni vaatler içeren, Ermenistan'ı askerileştirme kampanyasıdır. AB'nin bir diğer üyesi Yunanistan da geçtiğimiz günlerde Ermenistan'la askeri iş birliğinin derinleştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Ayrıca, Avrupa Barış Fonu çerçevesinde Ermenistan'a askeri yardım yapılmasının planlanması ve 5 Nisan'da yapılacak toplantının askeri unsurları da kapsadığı yönündeki bilgiler, bölgede barışı tesis etme çabalarını baltalamakta ve endişeleri artırmaktadır. İlginçtir ki Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır silahlı saldırı, işgal ve etnik temizliğin mağduru olmasına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ermenistan'ın işgalci güçlerinin derhal, tamamen ve şartsız olarak geri çekilmesini talep eden 4 kararına rağmen AB ve ABD tarafından hiçbir zaman bu tür kayıtsız şartsız destek almamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"KONFERANS TAM ANLAMIYLA ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMÜYOR"



AB-Ermenistan-ABD toplantısının bölgede devam eden barış sürecine muhtemel etkisi sorulan Hacızade, "AB ve ABD'nin eylemlerinin tek taraflı ve ön yargılı olduğu, çifte standart yaklaşımına dayandığı açıktır. Söz konusu üçlü toplantı, tam anlamıyla şeffaf yürütülmüyor, bölgesel kapsayıcılıktan yoksun ve bölgede teşvik edilen, çok ihtiyaç duyulan güven inşasına, bütünlüğe aykırı hareket ediyor. Ermeni tarafını iyi niyetle müzakereye teşvik etmek yerine bölgede yeni ayrım hatları oluşturuyor" dedi. Hacızade, "Ermenistan'daki intikamcı ruh hali göz önüne alındığında Washington ve Brüksel'in bu kadar açık bir Ermeni yanlısı kamuoyu açıklaması, Ermenistan'da AB ve ABD'nin Azerbaycan'a karşı muhtemel provokasyonlarında Ermenistan'ı destekleyeceği yönünde tehlikeli bir yanılsamaya yol açabilir. Böyle bir durumda AB ve ABD, Ermenistan'ın muhtemel istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin sorumluluğunu paylaşacak" ifadelerine yer verdi. Hacızade, temel temellere dayanan kalıcı barış, istikrar ve güvenliğe ulaşmak için eşsiz bir fırsat penceresinin mevcut olduğu bir dönemde, tüm taraflara barış çabalarına zarar verecek ve bölgede yeni gerilim dalgalarını tetikleyebilecek adımlardan kaçınma çağrısında bulundu.