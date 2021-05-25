Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: Kesin olarak belirtiyoruz...

AA 25 Mayıs 2021 Salı 18:05 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 18:09

Azerbaycan Savunma Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan Savunma Bakanlığının Azerbaycan askerlerinin sınırda Ermenistan askerlerine ateş açtığı yönünde asılsız iddiada bulunduğu belirtildi.

Bugün öğle saatlerinde Ermenistan ordusuna ait personel dolu yedi kamyonun sınıra yaklaşmasının Azerbaycan askerleri tarafından uyarılarak önlendiği bildirilen açıklamada, "Birimlerimizin karşı tarafa ateş açmadığını kesin olarak belirtiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan askerlerinin ateşi sonucu öldüğü iddia edilen Ermenistan askerinin kaza sonucu yaşamını yitirdiği, olayın Azerbaycan tarafıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

Azerbaycan tarafının bu konuda Rus tarafı ile sürekli temas halinde olduğu ifade edildi.