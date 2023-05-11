İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2023 Perşembe / 21 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5658
  • EURO
    21,409
  • ALTIN
    1268.93
  • BIST100
    4848.01
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan'dan Ermenistan'a misilleme! Sınırdaki çatışmalar devam ediyor
Dünya

Azerbaycan'dan Ermenistan'a misilleme! Sınırdaki çatışmalar devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Ermenistan güçlerinin Azerbaycan mevzilerine top atışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Azerbaycan ordusunun da misillemede bulunduğu kaydedildi.

11 Mayıs 2023 Perşembe 17:43 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan Ermenistan'a misilleme! Sınırdaki çatışmalar devam ediyor
ABONE OL

Bakanlığın açıklamasında, yerel saatle 17.00'den itibaren Ermenistan birliklerinin Başargeçer ilinin Zod bölgesi istikametinde bulunan mevzilerinden Azerbaycan ordusu mevzilerini D-30 obüsleri ile ateş altına aldığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun da misillemede bulunduğu kaydedildi.

Dün akşam Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzileri yoğun ateş altına alınmıştı. Ateş sonucu Azerbaycan ordusundan 1 asker şehit olmuş, 1 asker ağır yaralanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.