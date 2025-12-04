İSTANBUL 17°C / 10°C
Dünya

Azerbaycan'dan Ermenistan'a net uyarı... ''Toprak iddialarından vazgeçilmeli''

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 'Ermenistan'ın anayasasında hala yer alan toprak iddialarından vazgeçmesi, ilk ikili anlaşmanın imzalanmasını, ardından onaylanmasını ve geri dönüşü olmayan bir barışın sağlanmasını mümkün kılacaktır.' dedi.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 17:03 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan Ermenistan'a net uyarı... ''Toprak iddialarından vazgeçilmeli''
Bayramov, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

AGİT'in rolüne inanmaya devam ettiklerini dile getiren Bayramov, teşkilatın işlevselliği ve etkinliğiyle ilgili sorunların ele alınması gerektiğini kaydetti.

Bayramov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması kapsamındaki önlemlerin uygulanmasında her iki tarafın hükümet, parlamento ve sivil toplum düzeyinde ilerleme kaydettiğini belirtti.

Barış için ivmeyi sürdürmek amacıyla Azerbaycan'ın bir jest olarak Ermenistan'a mal geçişine ilişkin kısıtlamaları tek taraflı olarak kaldırdığını hatırlatan Bayramov, "Bu başarılar, Azerbaycan'ın yıllardır ısrarla savunduğu gibi doğrudan ikili müzakerelerin ilerleme kaydetmek için en iyi yol olduğunu açıkça gösteriyor." dedi.

Bayramov, "Azerbaycan, barış gündemini başlatan ülkedir. Bu geçmişe bağlılığını sürdürmekte ve Ermenistan'dan karşılıklı siyasi irade ve sorumluluk beklemektedir." diye konuştu.

Tüm taahhütlerin iyi niyetle ve zamanında yerine getirilmesinin önemine vurgu yapan Bayramov, "Ermenistan'ın anayasasında hala yer alan toprak iddialarından vazgeçmesi, ilk ikili anlaşmanın imzalanmasını, ardından onaylanmasını ve geri dönüşü olmayan bir barışın sağlanmasını mümkün kılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bayramov, "Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) zamanında hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

