İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2020 Pazartesi / 10 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6656
  • EURO
    8,9367
  • ALTIN
    458.386
  • BIST100
    1124.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan'dan Ermenistan'a: Son kez uyarıyoruz...
Dünya

Azerbaycan'dan Ermenistan'a: Son kez uyarıyoruz...

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu uyardı. Açıklamada 'Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz.' ifadeleri yer aldı.

AA28 Eylül 2020 Pazartesi 07:34 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 07:34
ABONE OL

Bakanlık açıklamasında, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter şehrine ateş açtığı belirtilerek "Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Bakanlık, çatışmalarda Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların imha edilmesinin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.