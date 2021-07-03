İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2021 Cumartesi / 23 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan'dan esirlere karşılık mayın takası
Dünya

Azerbaycan'dan esirlere karşılık mayın takası

Azerbaycan, 92 bin mayının haritaları karşılığında 15 kişinin, Ermenistan'a iade edildiğini açıkladı.

AA3 Temmuz 2021 Cumartesi 21:58 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 21:58
ABONE OL

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın bir zamanlar işgali altında tuttuğu Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin anti tank ve anti personel mayınının haritalarını, Azerbaycan'a teslim ettiği bildirildi.

Azerbaycan tarafının da ülkede tutuklu bulunan 15 Ermenistan uyrukluyu iade ettiği belirtildi.

İade işleminin, Rusya'nın girişimiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Azerbaycan daha önce de Ağdam ilinde döşenen 97 bin mayının haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan'a iade etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.