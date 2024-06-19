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Dünya

Azerbaycan'dan Fransa'nın Ermenistan'a Caesar topçu sistemleri satmasına tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev, Fransa'nın Ermenistan'a Caesar topçu sistemleri satmasına tepki göstererek, “Fransa'nın Güney Kafkasya politikasını etkili bulmuyoruz, bu zararlı bir politikadır” dedi.

IHA19 Haziran 2024 Çarşamba 11:53 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan Fransa'nın Ermenistan'a Caesar topçu sistemleri satmasına tepki
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev, "COP29'a Giden Yol: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Gelecek" konulu konferansa katıldı. Hacıyev, Fransa'nın son dönemde Ermenistan'ı silahlandırması politikasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırmasının Azerbaycan ve Ermenistan arasında şu ana kadar elde edilen sonuçları olumsuz etkilediğini belirten Hacıyev, "Bu, Kafkasya'daki barışa yönelik bir tehdittir. Fransa'nın Güney Kafkasya politikasını etkili bulmuyoruz ve bu zararlı bir politikadır. Bu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine bir darbedir. Fransa'nın askerileştirme politikası, Ermenistan'daki intikamcı güçleri cesaretlendirecek bir adımdır" ifadelerini kullandı. Hacıyev, "Ermenistan'a ölümcül silah sağlanması ciddi endişe verici bir konudur. Fransa, BM Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi olarak sorumlu bir politika uygulamalıdır. Ermenistan Güney Kafkasya'yı işgal eden bir ülkedir. Böyle bir ülkenin silahlandırılması kabul edilebilir sayılmaz" dedi.

ERMENİSTAN, FRANSA'DAN CAESAR TOPÇU SİSTEMİ SATIN ALACAK

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ile Caesar topçu sisteminin satışına ilişkin anlaşma imzaladıklarını açıklamıştı.

Caesar topçu sistemleri, Fransız savunma sanayi şirketi Nexter tarafından üretiliyor.

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