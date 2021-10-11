AA 11 Ekim 2021 Pazartesi 14:14 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 15:24

Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın, Lübnan'ın El-Manar kanalına verdiği mülakata ilişkin "Azerbaycan karşıtı kampanya İran'a fayda sağlamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığının, Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasından vazgeçmediği ve bu tür suçlamaların tamamen reddedildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"44 günlük savaşta da belirtmiştik şimdi de belirtiyoruz ki Azerbaycan topraklarında iddia edildiği gibi hiçbir terörist olmadı ve şimdi de yoktur. Terörden mustarip bir ülke olan Azerbaycan'da, hiçbir zaman teröristlere yer olmamıştır. Azerbaycan, topraklarını şehitlerinin kanları ve canları pahasına işgalden kurtardı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de belirttiği gibi, 100 binden fazla askeri olan Azerbaycan'ın, paralı askerlere ihtiyacı yoktur. Savaş sırasında İran tarafından böyle bir suçlama yapılmadı ve savaştan sonra yeni hükümet iktidara gelene kadar da bu konuda endişeye mahal durum yaşanmadı."

Açıklamada, "Bu mesnetsiz suçlamaların sebebinin, İran tırlarının, Azerbaycan topraklarına yasa dışı girişlerinin engellenmesi ve Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması olduğu biliniyor. Terörist aramak isteyenlere tavsiyemiz, etraflarına iyi bakmalarıdır. İşgal altındaki bölgelerde Ermeni paralı savaşçıların bulunmasına ilişkin net kanıtları, geçen yıl İran'ın Bakü Büyükelçiliği dahil tüm büyükelçiliklere iletmiştik." görüşü paylaşıldı.