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Dünya

Azerbaycan'dan Karabağ'daki Ermenilere yardım

Azerbaycan Kızılayı, Karabağ'da yaşayan Ermeniler için 40 ton undan oluşan gıda yardımı gönderdi.

AA29 Ağustos 2023 Salı 10:04 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan Karabağ'daki Ermenilere yardım
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Hankendi ve civar bölgelerde yaşayan Ermenilere ulaştırılması için 40 ton unla yüklenen 2 tır Bakü'den hareket etti.

Azerbaycan Kızılayı Başkanı Novruz Aslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tırların Ağdam-Hankendi güzergahını kullanacağını bildirdi.

Aslan, insani bir adım attıklarını ve bu adımın uluslararası toplum ve Hankendi'deki Ermenilerce olumlu karşılanacağını ümit ettiklerini belirtti.

Siyasi süreçlerin dışında bir sivil toplum kuruluşu olduklarını aktaran Aslan, ihtiyaç halinde Karabağ'daki Ermenilere yardımları sürdüreceklerini kaydetti.

Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yoluna, sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uyguluyor. Siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade edilmiyor.

Yolun kapalı olmasını gerekçe göstererek Karabağ'daki Ermeni nüfusun "insani krizle yüz yüze kaldığını" iddia eden Ermenistan'ın gönderdiği tırlar, yaklaşık bir aydır sınırda bekletiliyor.

Egemen olduğu topraklara kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata müsaade etmeyeceğini belirten Bakü yönetimi, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyor.

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