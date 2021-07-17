Azerbaycan'dan Kırgızistan'a 40 bin doz AstraZenneca aşısı desteği

AA 17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:54 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:54

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'in 1-3 Temmuz'da Bakü'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde, insani yardım sağlanması talebinin ardından 40 bin doz AstraZenneca aşısı Bişkek'e ulaştırıldı.

Manas Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen teslim törenine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Azizbek Madmarov, Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Japarkul Taşiyev ve Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçiliği temsilcileri katıldı.

Madmarov, törende yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın geçen yıl Kırgızistan'a 64 ton tıbbı malzeme desteğinde bulunduğunu hatırlatarak, zor epidemiyolojik durumunda sağlanan insani yardım ve destek için Azerbaycan'a teşekkür etti.

Kitlesel aşılama çalışmalarına başlamakta geç kalınan 6,5 milyon nüfuslu Kırgızistan'da, salgının başından bu yana 147 bin 656 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 2 bin 165 kişi hayatını kaybetti.

Aşıların büyük çoğunluğunu Çin'den temin eden Kırgızistan, bugüne kadar yaklaşık 150 bin kişiyi aşıladı.