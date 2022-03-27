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Dünya

Azerbaycan'dan, Rusya Savunma Bakanlığı'na tepki

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın “Azerbaycan ateşkesi bozdu” açıklamasına tepki gösterdi.

IHA27 Mart 2022 Pazar 01:46 - Güncelleme: 27 Mart 2022 Pazar 01:47
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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Azerbaycan Bakanlığı yeni bir açıklama yayınladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Rus barış gücünün geçici olarak bulunduğu Azerbaycan topraklarındaki durumun ele alındığı ve Azerbaycan tarafının görüşme sırasında Azerbaycan birliklerinin pozisyonlarını değiştireceği bilgisinin karşı tarafa verildiği belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan'ın Azerbaycan-Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan 10 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiriye bağlı olduğu ve hiçbir hükmünü ihlal etmediği bildirilirken, bu bildirinin 4. paragrafı uyarınca Ermeni ordusunun kalıntılarının ve yasadışı Ermeni silahlı gruplarının halen Azerbaycan topraklarından tamamen çıkarılmadığı, Üçlü Bildiri'nin hükümlerinin Azerbaycan'ın değil, Ermenistan'ın ihlal ettiğini belirtildi.

Açıklamanın devamında, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının iki ülke arasındaki ilişkilere ve 22 Şubat 2022'de imzalanan Müttefik Etkileşim Bildirgesi ile çeliştiğini ve Azerbaycan topraklarında Dağlık Karabağ adı verilen bir idari bölge birimi bulunmadığı aktarıldı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, Ermeni ordusunun kalıntılarının ve yasadışı Ermeni silahlı gruplarının Azerbaycan'ın uluslararası olarak kabul görmüş topraklarından tamamen çıkarılmasını ve Rusya tarafının açıklamalarında, "Dağlık Karabağ" ifadesini kullanılmamasının istendiği belirtildi.

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