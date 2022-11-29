Azerbaycan'dan Rusya'ya tepki: Bu isimleri kullanamazsınız

Bakü ve Moskova arasında Karabağ'daki yer adları konusunda anlaşmazlık var.

Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede geçici görevli askerlere ilişkin internet sitesinde bilgi paylaşırken yer adlarını Ermenice kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Defalarca yapılan bildirimlere rağmen yerleşim birimlerimizin Ermenistan tarafından kullanılan adlarla belirtilmesi kabul edilemez." dedi.

RUS ORDUSUNA "AĞDERE VE HOCAVEND" İSİMLERİNİ KULLANIN ÇAĞRISI

Azerbaycan topraklarında geçici görev yapan Rus ordusu, "Ağdere, Hocavend, Sugovuşan ve Gozluköprü" için resmi belgelerdeki isimleri kullanmaya çağrıldı.

Karabağ ekonomik bölgesinin de artık "Dağlık Karabağ Bölgesi" olarak ifade edilmemesi istendi.

13 ERMENİ ASKERİN CENAZESİ ERİVAN'A TELİM EDİLDİ

Ayrıca Azerbaycan 13 Ermeni askerin daha cenazesini Erivan'a teslim etti.

12-13 Eylül'de sınırdaki çatışmalarda ölen 13 askerin cansız bedenleri Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla teslim edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, bugüne kadar 146 askerin cenazesinin Ermenistan'a teslim edildiğini açıkladı.