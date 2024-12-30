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Dünya

Azerbaycan'dan Türkiye koordinasyonuyla Suriye'ye gıda yardımı

Azerbaycan, Suriye'ye 200 ton gıda malzemelerinden oluşan insani yardım gönderdi.

AA30 Aralık 2024 Pazartesi 10:36 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan Türkiye koordinasyonuyla Suriye'ye gıda yardımı
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Başkent Bakü'den yola çıkan, 10 tırdan oluşan ve 200 ton gıda malzemesi taşıyan konvoyu Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri uğurladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, basın mensuplarına yaptığı açıklamada konvoyun Gürcistan ve Türkiye üzerinden Suriye'nin İdlib şehrine ulaştırılacağını bildirdi.

Hacızade, Azerbaycan'dan gönderilen yardımların Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Refiyev'in dün Şam'da Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile görüştüğünü hatırlatan Hacızade, bu görüşmede 12 yıl aradan sonra Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliğini yeniden faaliyete başlama hususunun müzakere edildiğini söyledi.

Hacızade, "Azerbaycan, Suriye'nin istikrara kavuşması ve imarı hususunda destek olmak niyetindedir. Bu konular Türkiye ile koordinasyon halinde yürütülüyor. Suriye'ye insani yardımlarımız devam edecektir." dedi.

Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Şeybani'nin Azerbaycan'a davet edildiğini ve davetin kabul edildiğini bildiren Hacızade, Şeybani'yi Bakü'de görmekten memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

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