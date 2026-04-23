Dünya

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 23 Nisan mesajı:

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 15:07
Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaşıldı.

Paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan'ın barışın, dostluğun ve geleceğe umudun simgesi olarak özel bir anlam taşıdığı vurgulandı.

Azerbaycan ile Türkiye arasında "bir millet, iki devlet" anlayışıyla şekillenen kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin bu değerler temelinde daha da güçlendiği ifade edilen paylaşımda, ortak tarih, kültür ve değerlerin gelecek nesillere birlik ve dayanışma ruhunu aktarmaya devam edeceğine işaret edildi.

Paylaşımda ayrıca, bu anlamlı günde Türkiye'ye barış, refah ve sürdürülebilir kalkınma, tüm çocuklara ise sağlıklı, mutlu ve parlak bir gelecek dilendi.

ÖNERİLEN VİDEO

1,70 boyunda 70 santim genişliğinde! Gülistan Doku'nun gömüldüğü iddia edilen yer görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
