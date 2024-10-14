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Dünya

Azerbaycan'dan uluslararası topluma Ermenistan'ın ''mayın terörüne'' karşı çağrı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı 'mayın terörüne' göz yummama çağrısında bulundu.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 14:43 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan uluslararası topluma Ermenistan'ın ''mayın terörüne'' karşı çağrı
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Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ve Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansından (ANAMA) yapılan ortak açıklamada, Ermenistan sınırındaki Gazah ilinde mayın patlaması meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, patlama nedeniyle bölgede hayvan otlatan bir sivilin yaralandığı kaydedildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada da Gazah'taki mayın patlamasına dikkat çekildi.

2. Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden bu yana 381 Azerbaycan vatandaşının mayından zarar gördüğü bildirilen paylaşımda, "Uluslararası toplum, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı devam eden mayını terörüne göz yummamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde Ermenistan ordusunun döşediği yüz binlerce mayın olduğu tahmin ediliyor.

2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar mayın patlaması sonucu 70 Azerbaycan vatandaşı yaşamını yitirdi, 311 kişi de yaralandı.

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